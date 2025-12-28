#Казахстан в сравнении
Происшествия

Трехэтажное здание горит в Астане: спасатели работают по повышенному рангу

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 10:49 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане пожарные тушат возгорание трехэтажного здания по улице Ыкылас Дукенулы района Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на месте спасатели работают по повышенному рангу. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"На месте создан штаб пожаротушения, в тушении задействовано 100 человек личного состава и 24 единицы техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что придорожное кафе загорелось в Туркестанской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
