Трехэтажное здание горит в Астане: спасатели работают по повышенному рангу
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане пожарные тушат возгорание трехэтажного здания по улице Ыкылас Дукенулы района Сарыарка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на месте спасатели работают по повышенному рангу. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"На месте создан штаб пожаротушения, в тушении задействовано 100 человек личного состава и 24 единицы техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что придорожное кафе загорелось в Туркестанской области.
