Ребенка с матерью экстренно доставили самолетом МЧС из Кызылорды в Алматы

Авиаборт МЧС выполнил санитарный вылет по маршруту Кызылорда – Алматы для экстренной транспортировки шестилетней девочки, которой срочно потребовалась специализированная помощь в одном из профильных медицинских учреждений города Алматы, сообщает Zakon.kz.

На борту воздушного судна ребенка сопровождали мать, а также врачи санитарной авиации.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Благодаря слаженной работе экипажа самолета МЧС и медицинских работников санавиации перелет прошел в штатном режиме и без осложнений", – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы, после чего девочка была оперативно передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения под наблюдением специалистов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

