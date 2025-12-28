Ребенка с матерью экстренно доставили самолетом МЧС из Кызылорды в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Авиаборт МЧС выполнил санитарный вылет по маршруту Кызылорда – Алматы для экстренной транспортировки шестилетней девочки, которой срочно потребовалась специализированная помощь в одном из профильных медицинских учреждений города Алматы, сообщает Zakon.kz.
На борту воздушного судна ребенка сопровождали мать, а также врачи санитарной авиации.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Благодаря слаженной работе экипажа самолета МЧС и медицинских работников санавиации перелет прошел в штатном режиме и без осложнений", – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы, после чего девочка была оперативно передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения под наблюдением специалистов.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что делает медавиацию Акмолинской области одной из самых важных служб региона.
