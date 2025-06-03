Новорожденного малыша на вертолете экстренно доставили в Кызылорду

Экипаж АО "Казавиаспас" МЧС РК выполнил вылет по линии медицинской авиации по маршруту Кызылорда – Жанакорган – Кызылорда. Вылет был организован для доставки в больницу новорожденной девочки, появившейся на свет накануне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, полет был выполнен под руководством командира воздушного судна Назель Нургалиевой, в составе экипажа – второй пилот Бейсенғали Туғизбаев.





"Благодаря слаженной работе экипажа и медиков пациентка была благополучно доставлена в специализированное медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.