Новорожденного малыша на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж АО "Казавиаспас" МЧС РК выполнил вылет по линии медицинской авиации по маршруту Кызылорда – Жанакорган – Кызылорда. Вылет был организован для доставки в больницу новорожденной девочки, появившейся на свет накануне, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, полет был выполнен под руководством командира воздушного судна Назель Нургалиевой, в составе экипажа – второй пилот Бейсенғали Туғизбаев.
"Благодаря слаженной работе экипажа и медиков пациентка была благополучно доставлена в специализированное медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.
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