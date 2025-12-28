В ЗКО спасатели подняли ушедший под лед грузовик
В Западно-Казахстанской области спасатели извлекли грузовой автомобиль, провалившийся под лед на реке Чаган, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 28 декабря в селе Октябрьское, сообщили в МЧС Казахстана.
Сообщение о происшествии поступило на пульт "112". По данным спасателей, при попытке переезда через реку грузовик провалился под лед. Водитель успел своевременно покинуть кабину и не пострадал.
На место оперативно прибыли силы МЧС. Водолазный расчет выполнил зацеп троса, после чего автомобиль был извлечен из воды. Пострадавших нет.
В МЧС напомнили гражданам о недопустимости выезда на лед вне официально оборудованных переправ и призвали строго соблюдать меры безопасности.
