#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Происшествия

В ЗКО спасатели подняли ушедший под лед грузовик

лед, река, ЗКО, грузовик , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 23:36 Фото: freepik
В Западно-Казахстанской области спасатели извлекли грузовой автомобиль, провалившийся под лед на реке Чаган, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 декабря в селе Октябрьское, сообщили в МЧС Казахстана.

Сообщение о происшествии поступило на пульт "112". По данным спасателей, при попытке переезда через реку грузовик провалился под лед. Водитель успел своевременно покинуть кабину и не пострадал.

На место оперативно прибыли силы МЧС. Водолазный расчет выполнил зацеп троса, после чего автомобиль был извлечен из воды. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили гражданам о недопустимости выезда на лед вне официально оборудованных переправ и призвали строго соблюдать меры безопасности.

А ранее сообщалось о другом происшествии. 15 человек попали в снежный плен на трассе в области Жетысу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Спасибо за наше детство: Димаш Кудайберген простился со знаменитым актером
00:06, 29 декабря 2025
Спасибо за наше детство: Димаш Кудайберген простился со знаменитым актером
На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков
12:39, 08 марта 2024
На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков
Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО
14:22, 16 марта 2024
Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: