На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков
Фото: скриншот видео
В Западном Казахстане на реках взрывают лед, чтобы предотвратить паводки. Появилось видео, как спасатели области проводят предупредительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.
В целях недопущения ледовых заторов проводятся взрывные работы на реках Улентын, Кайынды и Чингирлау в Сырымском и Чингирлауском районах, отмечается в сообщении МЧС РК.
"В результате на четырех участках прорван лед на площади 2 тыс. квадратных метров. Такие мероприятия будут так же проводиться в Бурлинском, Байтерекском и Таскалинском районах".МЧС РК
Всего на территории области на сегодняшний день прорвано льда на площади 11 943 квадратных метра.
Ранее Казгидромет предоставил прогноз основной прогноз по паводкам на 2024 год.
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