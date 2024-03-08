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На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков

В ЗКО продолжаются противопаводковые мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 12:39 Фото: скриншот видео
В Западном Казахстане на реках взрывают лед, чтобы предотвратить паводки. Появилось видео, как спасатели области проводят предупредительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В целях недопущения ледовых заторов проводятся взрывные работы на реках Улентын, Кайынды и Чингирлау в Сырымском и Чингирлауском районах, отмечается в сообщении МЧС РК.

"В результате на четырех участках прорван лед на площади 2 тыс. квадратных метров. Такие мероприятия будут так же проводиться в Бурлинском, Байтерекском и Таскалинском районах".МЧС РК


Всего на территории области на сегодняшний день прорвано льда на площади 11 943 квадратных метра.

Ранее Казгидромет предоставил прогноз основной прогноз по паводкам на 2024 год.

Оксана Житникова
Западно-Казахстанская область
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