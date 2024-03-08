На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков

В Западном Казахстане на реках взрывают лед, чтобы предотвратить паводки. Появилось видео, как спасатели области проводят предупредительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В целях недопущения ледовых заторов проводятся взрывные работы на реках Улентын, Кайынды и Чингирлау в Сырымском и Чингирлауском районах, отмечается в сообщении МЧС РК.

"В результате на четырех участках прорван лед на площади 2 тыс. квадратных метров. Такие мероприятия будут так же проводиться в Бурлинском, Байтерекском и Таскалинском районах". МЧС РК





Всего на территории области на сегодняшний день прорвано льда на площади 11 943 квадратных метра.



Ранее Казгидромет предоставил прогноз основной прогноз по паводкам на 2024 год.