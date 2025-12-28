15 человек попали в снежный плен на трассе в области Жетысу
В области Жетысу спасатели 28 декабря эвакуировали 15 человек, застрявших в снежном заносе на трассе Ушарал – Достык. Инцидент произошел в Алакольском районе – в 20 километрах от станции Коктума, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС Казахстана, в снежном заносе оказались пять легковых автомобилей. На место были направлены силы аварийно-спасательных подразделений, которые оперативно провели эвакуацию.
В результате спасательных работ 15 человек были доставлены на станцию Коктума. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС напомнили гражданам о необходимости учитывать погодные условия перед поездками и строго соблюдать меры безопасности на дорогах в зимний период.
Ранее были названы регионы Казахстана, которые засыпет сильным снегом 29 декабря.
