Происшествия

15 человек попали в снежный плен на трассе в области Жетысу

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 21:42 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу спасатели 28 декабря эвакуировали 15 человек, застрявших в снежном заносе на трассе Ушарал – Достык. Инцидент произошел в Алакольском районе – в 20 километрах от станции Коктума, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС Казахстана, в снежном заносе оказались пять легковых автомобилей. На место были направлены силы аварийно-спасательных подразделений, которые оперативно провели эвакуацию.

В результате спасательных работ 15 человек были доставлены на станцию Коктума. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили гражданам о необходимости учитывать погодные условия перед поездками и строго соблюдать меры безопасности на дорогах в зимний период.

Ранее были названы регионы Казахстана, которые засыпет сильным снегом 29 декабря.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
