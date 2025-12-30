Дожди, метель и гололед: 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода
Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман.
На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.
Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, на западе области временами 23 м/с. В Актау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидается сильный снег. На западе, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.
На юге, востоке, западе Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, туман. В Костанае ожидается туман.
Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.
На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.
Днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются снег, низовая метель. Ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.
На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами порывы 25 м/с. В Конаеве ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, метель, гололед, днем на западе, севере, юге области снег, метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается небольшой снег, днем снег. Низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.
Ночью на юге Акмолинской области ожидается снег, днем снег, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.
