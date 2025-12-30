Дожди, метель и гололед: 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода

В 15 областях Казахстана на 31 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, на западе области временами 23 м/с. В Актау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидается сильный снег. На западе, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются снег, низовая метель. Ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами порывы 25 м/с. В Конаеве ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, метель, гололед, днем на западе, севере, юге области снег, метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается небольшой снег, днем снег. Низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Акмолинской области ожидается снег, днем снег, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

