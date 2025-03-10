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Происшествия

В области Абай застряли пять автобусов с людьми

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 05:35 Фото: МЧС РК
Пять пассажирских автобусов вынуждены были прекратить движение и остановиться на автодороге в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, это произошло из-за закрытия участка автодороги "Алматы –Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России". Поздно ночью на помощь пассажирам автобусов пришли спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В пункт временного размещения города Аягоз сопровождены пять пассажирских автобусов, в салоне которых находились 100 человек, из них 18 детей. Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.

МЧС Казахстана настоятельно просит в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по телефонному номеру 112.

А в Астане сотрудники Нацгвардии помогли ребенку дозвониться до мамы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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