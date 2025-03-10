В области Абай застряли пять автобусов с людьми

Фото: МЧС РК

Пять пассажирских автобусов вынуждены были прекратить движение и остановиться на автодороге в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, это произошло из-за закрытия участка автодороги "Алматы –Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России". Поздно ночью на помощь пассажирам автобусов пришли спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК "В пункт временного размещения города Аягоз сопровождены пять пассажирских автобусов, в салоне которых находились 100 человек, из них 18 детей. Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении. МЧС Казахстана настоятельно просит в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по телефонному номеру 112. А в Астане сотрудники Нацгвардии помогли ребенку дозвониться до мамы.

Поделиться новостью