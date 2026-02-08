#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Происшествия

Крупный пожар охватил склады в Алматинской области

пожар охватил склады в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 00:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Илийском районе Алматинской области, вблизи села Н. Тлендиева, произошел пожар в складских помещениях ангарного типа. К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные вовремя успели вынести на безопасное расстояние три газовых баллона объемом по 50 л каждый, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.

"Из-за позднего сообщения пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось шквальным ветром, высокой температурой и пожарной нагрузкой в виде пластиковых бочек. На момент прибытия строения были охвачены плотным огнем, дальнейшее распространение не допущено, спасено 2200 кв. м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь успел охватить 2 тыс. кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Всего к ликвидации пожара привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники", – резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматинской области ограничили движение транспорта
04:59, 09 февраля 2026
В Алматинской области ограничили движение транспорта
Крупный пожар охватил склады в Алматы
01:00, 07 декабря 2025
Крупный пожар охватил склады в Алматы
Склад с медотходами горел в Алматинской области
21:04, 30 мая 2024
Склад с медотходами горел в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
04:46, 09 февраля 2026
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
04:18, 09 февраля 2026
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
03:45, 09 февраля 2026
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
03:17, 09 февраля 2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: