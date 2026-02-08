Крупный пожар охватил склады в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Илийском районе Алматинской области, вблизи села Н. Тлендиева, произошел пожар в складских помещениях ангарного типа. К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные вовремя успели вынести на безопасное расстояние три газовых баллона объемом по 50 л каждый, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.
"Из-за позднего сообщения пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось шквальным ветром, высокой температурой и пожарной нагрузкой в виде пластиковых бочек. На момент прибытия строения были охвачены плотным огнем, дальнейшее распространение не допущено, спасено 2200 кв. м", – говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь успел охватить 2 тыс. кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Всего к ликвидации пожара привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники", – резюмировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.
