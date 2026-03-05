#Референдум-2026
Происшествия

Два тепловоза столкнулись в Жамбылской области

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:46 Фото: pixabay
На станции Жанатас в Жамбылской области произошло столкновение двух тепловозов. Инцидент произошел 5 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", инцидент был зафиксирован в ходе маневровых работ по подаче пяти вагонов с мазутом на подъездной путь предприятия "Жанатас Су-Жылу".

Машинист маневрового локомотива Жамбылского депо допустил жесткий сцеп с тепловозом, принадлежащим частной компании ТОО "КАП Логистик".

"Причины происшествия расследуются. Для установления обстоятельств происшествия на место выехала специальная комиссия", – сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом.

Канат Болысбек
