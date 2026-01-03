Выехал на снегоходе и пропал: спасатели нашли потерявшегося жителя Актюбинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алгинском районе Актюбинской области развернулись поисково-спасательные работы по поиску 47-летнего мужчины, который днем выехал на снегоходе из села Акай в сторону КХ "Алакозы" в районе села Сарыхобда и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.
К поискам были привлечены спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат, сотрудники полиции, родственники, которые обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.
"Поисковая группа обнаружила пропавшего мужчину в зимовке местности Ақшоқы. Он был оперативно доставлен в населенный пункт села Сарыхобда", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в медицинской помощи пропавший не нуждался.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавших по пути из зимовки в Карагандинской области.
