Выехал на снегоходе и пропал: спасатели нашли потерявшегося жителя Актюбинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Алгинском районе Актюбинской области развернулись поисково-спасательные работы по поиску 47-летнего мужчины, который днем выехал на снегоходе из села Акай в сторону КХ "Алакозы" в районе села Сарыхобда и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

К поискам были привлечены спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат, сотрудники полиции, родственники, которые обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.

"Поисковая группа обнаружила пропавшего мужчину в зимовке местности Ақшоқы. Он был оперативно доставлен в населенный пункт села Сарыхобда", – говорится в сообщении. Как уточняется, в медицинской помощи пропавший не нуждался. Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавших по пути из зимовки в Карагандинской области.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: