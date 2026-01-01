Спасатели нашли пропавших по пути из зимовки в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области спасатели МЧС нашли двух человек, которые заблудились по дороге из зимовки Сасыкбулак в село Аксу-Аюлы, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, жители 1987 и 1990 годов рождения утром пешком вышли с территории Кеншокинского сельского округа, но не смогли сориентироваться на местности. К поискам оперативно подключили спасателей. Они задействовали спецтехнику, беспилотник и биллинговые данные.

Мужчину и женщину обнаружили в шести километрах к востоку от зимовки Сасыкбулак. Их доставили в село Аксу-Аюлы. Медицинская помощь не потребовалась.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей поиски завершились успешно", – заключили в МЧС.

31 декабря пастух заблудился в степи во время бурана в ЗКО.