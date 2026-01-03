#Казахстан в сравнении
Происшествия

Житель Темиртау в подъезде жилого дома поджег елку и получил 10 суток ареста

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 21:04 Фото: pexels
В Темиртау 33-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение новогоднего оформления и поджог елки в одном из подъездов жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Решение о назначении административного ареста сроком на 10 суток вынес Темиртауский городской административный суд, сообщили 3 января в Департаменте полиции региона.

Видео инцидента ранее распространилось в социальных сетях.

В ходе проверки сотрудники полиции установили личность нарушителя – им оказался житель данного дома. Материалы дела были переданы в суд, который признал его виновным и назначил наказание.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области почти 20 человек наказали за поджог флага и изображения главы иностранного государства.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
