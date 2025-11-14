За поджог флага и изображения иностранного лидера в Алматинской области наказали 20 человек

В Алматинской области почти 20 человек наказали за поджог флага и изображения главы иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, инцидент произошел 13 ноября в Уйгурском районе.

"Пресечен несанкционированный сбор группы граждан, которые совершили противоправные действия, выразившиеся в поджоге государственного флага и изображения руководства иностранного государства. По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, шесть участников оштрафованы в размере 20 МРП", – сказано в сообщении.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК ("Разжигание розни").

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В полиции подчеркнули, что "любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством".

12 ноября 2025 года в прокуратуре Алматы рассказали о ликвидации в городе очага социальной напряженности.