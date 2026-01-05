В Атырау возбуждено уголовное дело после загадочного исчезновения целой семьи

В Атырауской области уже более месяца продолжаются поиски четырех жителей, пропавших без вести. 25 декабря жительница Атырау обратилась в полицию с заявлением о том, что ее брат и вся его семья длительное время не выходят на связь, сообщает корреспондент Zakоn.kz.

Как известно, пропавшие являются жителями села Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской облаасти. В ноябре они выехали из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись. В розыске находятся супруги и их двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет.

С целью установления их местонахождения полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. К поискам привлечены сотрудники полиции из других регионов. По предварительной информации, семья могла направиться в южные регионы страны.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Куттыбай Садыков, в настоящее время по данному делу распространяется различная неофициальная информация.

"Поиск ведется на республиканском уровне. Проверяются медицинские учреждения, в том числе частные клиники. Мобильные телефоны включались и отключались на территории Казахстана, в последний раз они были зарегистрированы в городе Шымкенте. Создана специальная оперативная группа, со стороны министерства выделены соответствующие специалисты. Отмечу, что неподтвержденная информация в социальных сетях может помешать ходу расследования, поэтому призываю доверять только официальным источникам", – отметил он.

По словам Садыкова, в случаях безвестного исчезновения двух и более лиц дело рассматривается по статье 99 Уголовного кодекса – "Убийство".

"В связи с тем, что поиски ведутся в отношении всей семьи, дело переквалифицировано на более тяжкую статью. Это не означает, что данные граждане погибли, мера принята исключительно для расширения возможностей следствия", – пояснил Садыков.

