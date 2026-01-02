Семья исчезла при загадочных обстоятельствах в Атырауской области

Полиция Атырауской области ищет исчезнувшую при загадочных обстоятельствах семью из села Жангелдин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет региональное издание "Ак Жайык", от семьи из четырех человек нет вестей с октября 2025 года. Также редакция опубликовала ориентировку полиции.

Фото: "Ак Жайык"

"По словам жителей села, первым еще за пять или шесть месяцев до официального обращения в полицию исчез сын Наурыз. Он сообщил близким, что направляется на работу в сторону Актау, однако куда именно и к кому, неизвестно. Вскоре после этого связь с ним полностью оборвалась. В октябре, по словам соседей, семья покинула село. При этом односельчанам было сказано, что причиной отъезда стала поездка к врачу. Куда именно направлялась семья, в какой город и в какое медицинское учреждение, неизвестно. Родственники не располагают подтвержденной информацией о маршруте, лечении или месте их дальнейшего пребывания. Тревогу усиливает и тот факт, что у дочери Мирагуль установлена третья группа инвалидности", – пишет "Ак Жайык".

Также, как выяснила редакция, после отъезда семьи от имени сына через мессенджер WhatsApp был продан весь домашний скот. Вырученные деньги, как утверждается, были переведены на личный счет Максота Карабалина.

"При этом, по данным жителей села, ни Максот Карабалин, ни члены его семьи не пользовались услугами такси и не приобретали билеты на междугородние автобусы. Это означает, что официально зафиксированного маршрута передвижения семьи нет. На этом фоне все чаще звучит версия о том, что их могли увезти на личном транспорте".

Официальное заявление о пропаже семьи поступило в полицию в начале ноября 2025 года. Однако, по словам родственников и сельчан, с тех пор информации о ходе розыска практически не появлялось. Прошло более полутора месяцев, но ясности в судьбе четырех человек по-прежнему нет.

"В социальных сетях жители Кызылкогинского района открыто выражают тревогу и недоумение. Люди задаются вопросом, как возможно исчезновение сразу всей семьи без следов, свидетелей и подтвержденных маршрутов. Все чаще высказываются опасения о возможном насильственном вывозе".

