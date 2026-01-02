#Казахстан в сравнении
События

Загадочное исчезновение семьи в Атырауской области прокомментировала полиция

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 14:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент полиции Атырауской области прокомментировал пропажу семьи из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полицейском департаменте области, заявление о пропаже семьи подала сестра отца семейства.

"25 декабря в полицию Атырауской области обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись", – говорится в сообщении от 2 января 2026 года.

Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению их местонахождения. Ориентированы полицейские и других регионов. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей 33 и 35 лет могли направиться в южные регионы страны.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по номерам 98-20-78, 98-20-88, +7 701 304 0012.

Ранее мы писали, что в Атырауской области семья из четырех человек исчезла при загадочных обстоятельствах. Родственники не знают ни куда они уехали, ни цели поездки, а соцсети района полны тревожных предположений о возможном насильственном вывозе.

Фото Мухит Турсынали
