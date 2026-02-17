Килограмм гашиша в дамской сумке: в Астане задержали женщину с крупной партией наркотиков
Столичные сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок города, где полицейские остановили подозреваемую для проверки, сообщает Zakon.kz.
В ходе личного досмотра в ее сумке был обнаружен крупный сверток, обмотанный скотчем, с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом – гашишем. Общий вес изъятого составил около одного килограмма.
"Дальнейшие следственные действия по месту проживания женщины выявили еще один тайник. На кухне в плите был обнаружен черный пакет с аналогичным веществом. Все найденные наркотики изъяты и направлены на экспертизу", – сообщает пресс-служба ДП Астаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает, что хранение, перевозка и распространение наркотических средств влечет уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.
