Килограмм гашиша в дамской сумке: в Астане задержали женщину с крупной партией наркотиков

Столичные сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок города, где полицейские остановили подозреваемую для проверки, сообщает Zakon.kz.

В ходе личного досмотра в ее сумке был обнаружен крупный сверток, обмотанный скотчем, с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом – гашишем. Общий вес изъятого составил около одного килограмма.

"Дальнейшие следственные действия по месту проживания женщины выявили еще один тайник. На кухне в плите был обнаружен черный пакет с аналогичным веществом. Все найденные наркотики изъяты и направлены на экспертизу", – сообщает пресс-служба ДП Астаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что хранение, перевозка и распространение наркотических средств влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.