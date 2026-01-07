#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
512.83
600.58
6.36
Происшествия

Рейд против браконьеров закончился ЧП: квадроцикл с инспекторами провалился под лед на Урале

лед, река, Урал, атырауская область, браконьеры, ЧП , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 01:10 Фото: pixabay
На реке Урал во время рейда по противодействию браконьерству служебный квадроцикл инспекторов ушел под лед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", инцидент произошел 7 января с участием сотрудников Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

В момент происшествия инспекторы находились при исполнении служебных обязанностей. Благодаря тому, что сотрудники были экипированы спасательными жилетами, им удалось самостоятельно выбраться на безопасный участок. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью не возникло.


О случившемся были уведомлены соответствующие службы. В настоящее время ведутся работы по извлечению квадроцикла из воды, после чего будет проведена оценка его технического состояния.

В инспекции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что тысячи рогов сайги изъяли у браконьеров в двух областях Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Казахстане грузовик провалился под лед
03:09, 30 декабря 2025
В Казахстане грузовик провалился под лед
Двое подростков провалились под лед на реке Урал
21:18, 07 марта 2024
Двое подростков провалились под лед на реке Урал
В Атырау спасли девочку, которая провалилась под лед на реке Урал
04:00, 02 января 2024
В Атырау спасли девочку, которая провалилась под лед на реке Урал
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: