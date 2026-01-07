Рейд против браконьеров закончился ЧП: квадроцикл с инспекторами провалился под лед на Урале

На реке Урал во время рейда по противодействию браконьерству служебный квадроцикл инспекторов ушел под лед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", инцидент произошел 7 января с участием сотрудников Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

В момент происшествия инспекторы находились при исполнении служебных обязанностей. Благодаря тому, что сотрудники были экипированы спасательными жилетами, им удалось самостоятельно выбраться на безопасный участок. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью не возникло.





О случившемся были уведомлены соответствующие службы. В настоящее время ведутся работы по извлечению квадроцикла из воды, после чего будет проведена оценка его технического состояния.

В инспекции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

