Большегруз с иностранцами замерз на трассе Астана – Петропавловск

Два гражданина Китая из города Наньян возвращались из России ночью 27 декабря по трассе Астана – Петропавловск. В какой-то момент двигатель их большегруза BJ с прицепом замерз, и они оказалась в трудной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По помощь им пришли сотрудники полиции. Используя переводчик, они выяснили, что водители заглушили двигатель для отдыха, после чего не смогли его завести. Стражи порядка доставили иностранцев в столовую, затем разместили их на ночлег в ближайшем кемпинге.

"Позже грузовик и прицеп были отбуксированы в Петропавловск и отогреты в автосервисе. После ремонта водители смогли продолжить путь", – рассказали в МВД РК.

Кроме того, непростая ситуация произошла 30 декабря на 68-м км автодороги Кокшетау – Рузаевка. Водитель автомобиля Volvo из-за сильного бокового ветра не справился с управлением и съехал в кювет.

"Полицейские обратились за помощью в местное ТОО, которое предоставило тяжелую технику. Сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения до полного возвращения грузовика на проезжую часть", – отметили в ведомстве.

Также полицейские оказали помощь жителю села Антоновка, который, управляя автомобилем "Газель" с прицепом, съехал в кювет из-за плохой видимости. Водитель вернулся в кемпинг, чтобы переждать непогоду. Наутро автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции, работниками "КазАвтоЖол" и акимом Антоновского сельского округа во время обследования трассы.

"Газель" была извлечена с помощью спецтехники, задействованной в очистке дороги от снега.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости следить за сообщениями экстренных служб, при ухудшении погодных условий по возможности отказываться от дальних поездок, контролировать техническое состояние транспортных средств, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас питания.

