Происшествия

Моя дочка молила о пощаде: суд завершает рассмотрение дела о страшном убийстве в Жетысу

суд завершает рассмотрение дела о страшном убийстве в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 22:17 Фото: Zakon.kz
15 лет тюрьмы грозит обвиняемому в убийстве 32-летней Айзат Жумановой. Такое наказание запросил прокурор для ее мужа. Подсудимый выступил с последним словом. По версии следствия, семь месяцев назад пьяный мужчина жестоко расправился с супругой, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 8 января состоялись прения сторон. На скамье подсудимых – 32-летний супруг убитой Айбар Жанболат. Весь процесс мужчина сидел, склонив голову. Не поднял глаза даже тогда, когда к нему обратилась теща.

"Я – мать несчастной девушки, которая умирала в страшных муках. Моя девочка молила о пощаде. Айбар, моя дочка доверилась тебе, вышла за тебя замуж. Айбар, ты должен был стать защитником для жены. А ты не смог уберечь. Наоборот, расправился с ней. И не надо здесь нам сказки рассказывать, что ты сожалеешь". Мать погибшей Салтанат Жуманова

Трагедия случилась в июне прошлого года в селе Баласаз Аксуского района. Преступление потрясло своей жестокостью. На теле женщины почти не осталось живого места. Конфликт начался из-за ревности. По версии следствия, побои продолжались несколько часов. У Айзат зафиксировали черепно-мозговую травму, отек мозга, переломы основания черепа, таза и конечностей. Прокурор запросил для подсудимого 15 лет тюрьмы.

"Айбар Жанболат в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою жену. Айзат Жуманова слезно просила мужа остановиться, но подсудимый наносил удары женщине по жизненно важным органам, а именно по голове, и пинал ногами. Жуманова скончалась в реанимации. Поэтому прошу признать виновным Айбара Жанболата в преступлении по ч. 1 ст. 99 "Убийство" и приговорить к 15 годам тюрьмы". Государственный обвинитель Нурлан Билибеков

Позже с последним словом выступил сам обвиняемый. Айбар Жанболат уверяет, убивать жену не планировал. Склонив голову, он просил прощения у родителей Айзат.

"Я очень сожалею о случившемся. Сначала хочу попросить прощения у Бога и родителей Айзат. Я готов понести наказание. Я не планировал убивать жену. Это вышло случайно. Я прошу прощения". Айбар Жанболат

Мать убитой Айзат Жумановой требует для зятя самого сурового наказания. Она хочет, чтобы ему дали пожизненный срок. Но последнее слово будет за судьей. Уже завтра он озвучит приговор.

Трагедия случилась в селе Баласаз Аксуского района. Преступление потрясло своей жестокостью всю страну. На теле женщины почти не осталось живого места. По версии следствия, побои продолжались до тех пор, пока Айзат не потеряла сознание. Тогда родственники убитой заявляли: ее связали арканом и тащили по степи, на руках и ногах была содрана кожа. Но эта версия не подтвердилась. По факту убийства подсудимому может грозить до 15 лет тюрьмы. У пары осталась двухлетняя дочь.

Полиция области Жетысу сделала заявление касательно гибели 32-летней Айзат Жумановой.

19 декабря 2025 года подозреваемый в убийстве муж дал показания.

