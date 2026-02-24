Пожизненный срок: в Атырау оставили в силе приговор по делу об убийстве Яны Легкодимовой

24 февраля 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела апелляции осужденных по делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой и оставила приговор без изменения. Оба подсудимых будут отбывать пожизненное наказание, сообщает Zakon.kz.

В суде адвокаты и общественные защитники осужденных просили пересмотреть приговор суда, считая его слишком суровым, и заменить с пожизненного на определенный срок лишения свободы.

Апелляционная инстанция изучила материалы и доводы сторон по громкому уголовному делу, имевшему общественный резонанс, и вынесла постановление. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Татти Уалиева сообщила, что приговор в отношении Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Оба осужденных будут отбывать пожизненное наказание.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Они убили моего единственного ребенка, а вместе с ней и меня. С того дня я уже не живу, а существую", – сказала на сегодняшнем заседании суда Галина Легкодимова.

Председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина сообщила корреспонденту Zakon.kz, что приговор, оставленный без изменения, вступает в законную силу в день рассмотрения апелляции.

"Когда приговор остается без изменения, то мы направляем в СИЗО соответствующее распоряжение, и там решают сроки этапирования осужденных к месту отбывания наказания". Зарема Хамидуллина

Судебный процесс по громкому уголовному делу об убийстве жительницы Атырау Яны Легкодимовой начался в Атырау 18 сентября 2025 года и продолжался почти два месяца. Материалы дела составили 24 тома.



По материалам следствия, 18 октября 2024 года в Атырау Ризуан Хайржанов и его приятель Алтынбек Катимов убили жительницу Атырау. В переписке они обсуждали страшные способы расправы. Во время процесса всплыли шокирующие подробности трагедии. В частности, один из убийц сломал девушке кисти рук, из-за чего она не смогла сопротивляться. Части скелетированных останков Яны были обнаружены на берегу отдыхающими только в июне 2025 года.