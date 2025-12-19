Страшная смерть женщины в Жетысу: подозреваемый в убийстве муж дал показания

В Талдыкоргане озвучили новые подробности по делу об убийстве 32-летней Айзат Жумановой. Женщина умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы, которую, предположительно, нанес ей муж, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 19 декабря показания дал сам подсудимый. Айбар Жанболат вину признает частично. Говорит, убивать не планировал, а лишь дал жене несколько пощечин. Но родные погибшей уверены, что мужчина несколько часов измывался над Айзат и даже выбил ей зубы.

32-летний подсудимый скрыл свое лицо под медицинской маской. Свою речь он начал с извинений перед родителями покойной жены. Жанболат заявил, что в ту роковую ночь его супруга разговаривала по телефону. С кем именно, женщина говорить отказалась. Ревность привела выпившего мужчину в ярость.

"Я не хотел убивать ее. Я спросил: "С кем ты опять разговариваешь?". Она промолчала. Я разозлился. Я пошел в магазин, купил несколько банок пива и выпил их по дороге. Вернулся домой и лег смотреть телевизор. Потом смотрю, ее нет рядом. Начал искать, смотрю: она лежит во дворе. Сказала, что болит голова. Я говорю: "Зайди домой". Она назло сопротивлялась. Тогда я дал ей пощечину. Я пытался поднять ее, но уронил и сам упал. Потом ударил в область груди. Тогда она упала на брусчатку и ударилась головой". Подсудимый Айбар Жанболат

По словам подсудимого, Айзат жаловалась на головную боль. Правда, после скандала сама сходила в душ и даже переоделась. Говорит: скорую вызывать не стали, решил сам отвезти жену в больницу. На кадрах с камер наблюдения видно – Айзат в инвалидном кресле почти не подает признаков жизни. Этой же ночью пострадавшая скончалась в реанимации. Айзат получила черепно-мозговую травму, отек мозга, переломы основания черепа, таза и конечностей, сообщил судмедэксперт.





"Обнаружен перелом первого ребра, расположенного ближе к ключице. Удар тяжелый и нанесен с внешней стороны. Перелом идет внутрь. Трудно сказать, что нанесен он каким-либо предметом, кулаком либо при падении обо что-то твердое. Травм много, синяки на лице и теле. Перелом затылочных костей с переходом на основание черепа. В совокупности все это привело к тяжелой черепно-мозговой травме, которая и стала причиной смерти". Независимый судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров

Трагедия случилась пять месяцев назад в селе Баласаз Аксуского района. Преступление потрясло своей жестокостью всю страну. На теле женщины почти не осталось живого места. По версии следствия, побои продолжались до тех пор, пока Айзат не потеряла сознание. Тогда родственники убитой заявляли: ее связали арканом и тащили по степи, на руках и ногах была содрана кожа. Но эта версия не подтвердилась. По факту убийства подсудимому может грозить до 15 лет тюрьмы. У пары осталась двухлетняя дочь.

