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Общество

Страшная смерть женщины в Жетысу: заявление полиции

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
Полиция области Жетысу сделала заявление касательно гибели 32-летней Айзат Джумановой, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции региона напомнили, что по факту смерти женщины, произошедшей 22 июня 2025 года, проводится досудебное расследование.

"Подозреваемый с первых дней находится под стражей. В настоящее время ожидаются заключения ряда назначенных судебных экспертиз, по результатам которых, в согласовании с органами прокуратуры, будет дана окончательная правовая квалификация действиям подозреваемого", – указали в полиции.

При этом там отметили, что в социальных сетях распространяются "различные непроверенные доводы и предположения".

"Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от публикации и распространения недостоверных сведений, способных повлиять на ход досудебного расследования и ввести общественность в заблуждение", – обратились в полиции.

17 июля 2025 года стало известно о гибели жительницы области Жетысу. Согласно распространяемым сообщениями, женщину жестоко избили и могли тащить на аркане по степи. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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