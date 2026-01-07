#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар на складе в Алматы: спасатели работают по повышенному рангу

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 00:09 Фото: Zakon.kz
В Алматы подразделения МЧС в ночь на 8 января тушат крупный пожар на складе, расположенном по шоссе Северное кольцо, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, после чего к месту происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты. По прибытии установлено открытое горение складского помещения. В связи с масштабом пожара спасатели работают по повышенному рангу вызова.

На месте развернут штаб пожаротушения. Для борьбы с огнем задействованы 85 человек личного состава и 22 единицы пожарной техники. Пожарные стволы поданы, автоцистерны подключены к ближайшим пожарным гидрантам.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших на линию "112" не поступало. Причины возгорания и площадь пожара уточняются.

Позже в МЧС сообщили, что на месте пожара организованы три боевых участка. В ликвидации пожара задействован автопоезд МЧС. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Семерых детей спасли из задымленного дома в Талдыкоргане.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
