Мужчину с мачете задержали гвардейцы в Конаеве
Фото: Нацгвардия МВД РК
Военнослужащие воинской части 3660 Национальной гвардии МВД РК в ходе патрулирования задержали мужчину с холодным оружием в городе Конаев, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 10 января около 19:45 во время обеспечения общественного порядка. Начальник патрульной группы младший сержант Азамат Байгул совместно с патрульными рядовыми Досмырзой Мырзахметом и Бексултаном Майлыбаем несли службу на закрепленном участке.
Военнослужащие обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде патруля попытался скрыться. После его остановки и проведения поверхностного досмотра у гражданина был обнаружен длинноклинковый нож – мачете.
Задержанного передали сотрудникам Управления полиции города Конаев для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Студент из Индии снимал видео на рынке в Шымкенте и нарвался на агрессию охранников.
