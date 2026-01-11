Мужчину с мачете задержали гвардейцы в Конаеве

Военнослужащие воинской части 3660 Национальной гвардии МВД РК в ходе патрулирования задержали мужчину с холодным оружием в городе Конаев, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 января около 19:45 во время обеспечения общественного порядка. Начальник патрульной группы младший сержант Азамат Байгул совместно с патрульными рядовыми Досмырзой Мырзахметом и Бексултаном Майлыбаем несли службу на закрепленном участке.



Военнослужащие обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде патруля попытался скрыться. После его остановки и проведения поверхностного досмотра у гражданина был обнаружен длинноклинковый нож – мачете.

Задержанного передали сотрудникам Управления полиции города Конаев для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

