Происшествия

Мужчину с мачете задержали гвардейцы в Конаеве

Мачете, конаев, задержание , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 01:51 Фото: Нацгвардия МВД РК
Военнослужащие воинской части 3660 Национальной гвардии МВД РК в ходе патрулирования задержали мужчину с холодным оружием в городе Конаев, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 января около 19:45 во время обеспечения общественного порядка. Начальник патрульной группы младший сержант Азамат Байгул совместно с патрульными рядовыми Досмырзой Мырзахметом и Бексултаном Майлыбаем несли службу на закрепленном участке.

Военнослужащие обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде патруля попытался скрыться. После его остановки и проведения поверхностного досмотра у гражданина был обнаружен длинноклинковый нож – мачете.

Задержанного передали сотрудникам Управления полиции города Конаев для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Студент из Индии снимал видео на рынке в Шымкенте и нарвался на агрессию охранников.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
