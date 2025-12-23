Сильное землетрясение произошло в Каспийском море

Утром 23 декабря 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали в Каспийском море землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований, в 9:32 по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=13.1.

Информации об ощутимости нет.

По данным сайта VolcanoDiscovery.com, ближе всего к эпицентру подземных толчков – 89 км от Туркменистана, также рядом Азербайджан – в 120 км и Казахстан – в 132 км.

Ночью 22 декабря землетрясение силой 2 балла ощущалось в Алматы.