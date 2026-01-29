На побережье Актау найдено тело женщины

На побережье Актау произошла трагедия. Вблизи моря обнаружено тело женщины, сообщает Zakon.kz.

В 4-м микрорайоне Актау на спуске найдено тело женщины. Вызов о страшной находке поступил на пульт дежурного спасателя в 18:10 29 января, сообщает издание Lada.

"Водолазы оперативно-спасательного отряда извлекли из воды тело женщины в одежде. Обстоятельства выясняются", – сообщается в публикации издания со ссылкой на Департамент ЧС МО.

В ДП Мангистауской области на официальный запрос редакции сообщили, что это суицид. По данному факту начато досудебное расследование.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится тщательная проверка, которая направлена на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в департаменте полиции.

Иная информация в соответствии с требованиями законодательства и в интересах следствия разглашению не подлежит.

Сегодня, 29 января, в Алматы также стало известно о трагическом случае. В Казнете появилась информация о погибшем 16-летнем подростке. Уточняется, что он скончался после падения с крыши.