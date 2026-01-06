#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Происшествия

В центре Караганды мужчина отравился угарным газом

Пожар в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 02:59 Фото: Instagram/112qaragandy
Ночью 6 января от отравления продуктами горения в Караганде скончался 28-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пр. Н. Абдирова, передает ДЧС Карагандинской области. В 12-этажном жилом доме в квартире на пятом этаже загорелись мебель и домашние вещи.

"Силами спасателей из квартир подъезда с использованием спасательных колпаков спасено восемь человек, из них пятеро детей, по лестничному маршу эвакуировано 15 человек", – говорится в сообщении.

В результате пожара от отравления продуктами горения скончался мужчина 1997 года рождения.

Для обогрева людей на улице была развернута специальная машина "Вахтовка". Пожар ликвидирован на площади пяти кв. м. Причина пожара устанавливается.

5 января в Алматинской области сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на территории зоны отдыха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря"
03:37, 07 января 2026
Похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря"
Два ребенка отравились угарным газом в ВКО
02:21, 18 ноября 2023
Два ребенка отравились угарным газом в ВКО
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
19:09, 29 февраля 2024
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: