В центре Караганды мужчина отравился угарным газом

Ночью 6 января от отравления продуктами горения в Караганде скончался 28-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пр. Н. Абдирова, передает ДЧС Карагандинской области. В 12-этажном жилом доме в квартире на пятом этаже загорелись мебель и домашние вещи.

"Силами спасателей из квартир подъезда с использованием спасательных колпаков спасено восемь человек, из них пятеро детей, по лестничному маршу эвакуировано 15 человек", – говорится в сообщении.

В результате пожара от отравления продуктами горения скончался мужчина 1997 года рождения.

Для обогрева людей на улице была развернута специальная машина "Вахтовка". Пожар ликвидирован на площади пяти кв. м. Причина пожара устанавливается.

5 января в Алматинской области сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на территории зоны отдыха.