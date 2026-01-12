#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Происшествия

Осужденным убийцам школьника смягчили наказание в Актюбинской области

в Актюбинской области смягчили приговор убийцам школьника, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 23:50 Фото: Zakon.kz
Резонансное убийство 14-летнего Нуржана Сыдыка в Актюбинской области получило неожиданное продолжение. Трое старшеклассников, осужденных за гибель школьника, не поедут в колонию. Апелляционный суд смягчил им наказание и назначил условный срок, сообщает Zakon.kz.

Изначально троим назначили условное наказание. Еще троих приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии для несовершеннолетних. Однако, по информации КТК, после рассмотрения апелляции приговор был пересмотрен. Теперь осужденные будут отбывать наказание условно.

"С учетом несовершеннолетнего возраста осужденных, признания вины, раскаяния в содеянном, заключения медиативного соглашения с потерпевшей стороной и с учетом мнения потерпевшей стороны, которая просила смягчения наказания осужденным, судебная коллегия пришла к выводу о назначении условного наказания. В остальной части приговор оставлен без изменений". Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова

Резонансная трагедия произошла 2 сентября 2024 года, сразу после первого звонка. На краю села Копа старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка. 6 октября по громкому преступлению был вынесен приговор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Родные убитого в Актюбинской области школьника сделали заявление
21:21, 17 января 2025
Родные убитого в Актюбинской области школьника сделали заявление
ДТП со школьниками в Актюбинской области: пострадала девочка
12:04, 21 мая 2023
ДТП со школьниками в Актюбинской области: пострадала девочка
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
18:42, 13 августа 2025
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: