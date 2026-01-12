Осужденным убийцам школьника смягчили наказание в Актюбинской области

Резонансное убийство 14-летнего Нуржана Сыдыка в Актюбинской области получило неожиданное продолжение. Трое старшеклассников, осужденных за гибель школьника, не поедут в колонию. Апелляционный суд смягчил им наказание и назначил условный срок, сообщает Zakon.kz.

Изначально троим назначили условное наказание. Еще троих приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии для несовершеннолетних. Однако, по информации КТК, после рассмотрения апелляции приговор был пересмотрен. Теперь осужденные будут отбывать наказание условно.

"С учетом несовершеннолетнего возраста осужденных, признания вины, раскаяния в содеянном, заключения медиативного соглашения с потерпевшей стороной и с учетом мнения потерпевшей стороны, которая просила смягчения наказания осужденным, судебная коллегия пришла к выводу о назначении условного наказания. В остальной части приговор оставлен без изменений". Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова

Резонансная трагедия произошла 2 сентября 2024 года, сразу после первого звонка. На краю села Копа старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка. 6 октября по громкому преступлению был вынесен приговор.