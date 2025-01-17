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Происшествия

Родные убитого в Актюбинской области школьника сделали заявление

родственники убитого школьника недовольны ходом расследования, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 21:21 Фото: astanatv.kz
Родные убитого в Актюбинской области 14-летнего школьника Нуржана Сыдыка заявили, что недовольны ходом расследования, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали Astana TV, что изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности". Совместно с адвокатами семье все же удалось добиться переквалификации на статью "Убийство". Теперь, когда следствие подходит к концу, статью вновь изменили на первоначальную. Семья погибшего Нуржана уверена – это было спланированное убийство – и требует справедливого расследования дела.

"9 января, в свой последний рабочий день, прокурор Актюбинской области меняет статью с 99 обратно на 106-ю. Мы не согласны с этим решением и требуем вернуть 99-ю статью. Мой брат погиб, и мы требуем справедливого расследования. Это дело должно рассматриваться по статье "Убийство". Сестра погибшего Аяжан Сыдыкова

В полиции прокомментировали переквалификацию уголовного дела.

"Принято процессуальное решение о переквалификации уголовного дела с ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство" на ч. 3 ст. 106 "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". В настоящее время уголовное дело закончено и проводится ознакомление участниками процесса. После ознакомления уголовное дело будет направлено в суд для принятия законного решения". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области

Трагедия произошла 2 сентября прошлого года. Группа старшеклассников из села КопА Темирского района жестоко избила 14-летнего Нуржана Сыдыка. От полученных травм подросток скончался. История вызвала широкий общественный резонанс. После этого был уволен директор сельской школы, а Генеральный прокурор Казахстана взял расследование под личный контроль. Подозреваемыми по делу проходят 6 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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