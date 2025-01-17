Родные убитого в Актюбинской области школьника сделали заявление
Они рассказали Astana TV, что изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности". Совместно с адвокатами семье все же удалось добиться переквалификации на статью "Убийство". Теперь, когда следствие подходит к концу, статью вновь изменили на первоначальную. Семья погибшего Нуржана уверена – это было спланированное убийство – и требует справедливого расследования дела.
"9 января, в свой последний рабочий день, прокурор Актюбинской области меняет статью с 99 обратно на 106-ю. Мы не согласны с этим решением и требуем вернуть 99-ю статью. Мой брат погиб, и мы требуем справедливого расследования. Это дело должно рассматриваться по статье "Убийство". Сестра погибшего Аяжан Сыдыкова
В полиции прокомментировали переквалификацию уголовного дела.
"Принято процессуальное решение о переквалификации уголовного дела с ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство" на ч. 3 ст. 106 "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". В настоящее время уголовное дело закончено и проводится ознакомление участниками процесса. После ознакомления уголовное дело будет направлено в суд для принятия законного решения". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области
Трагедия произошла 2 сентября прошлого года. Группа старшеклассников из села КопА Темирского района жестоко избила 14-летнего Нуржана Сыдыка. От полученных травм подросток скончался. История вызвала широкий общественный резонанс. После этого был уволен директор сельской школы, а Генеральный прокурор Казахстана взял расследование под личный контроль. Подозреваемыми по делу проходят 6 человек.