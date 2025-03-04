Старшеклассников судят в Актобе за убийство 14-летнего подростка

В Актобе начался громкий процесс по делу об убийстве школьника в селе Копа. Нуржана Сыдыка избили старшеклассники, а потом бросили умирать возле старой бани. Дело расследовали полгода. И вот сегодня шестеро обвиняемых школьников предстали перед судом, сообщает Zakon.kz.

Копа – это небольшое село в Темирском районе, где все друг друга знают и многие связаны родственными отношениями. Но произошедшая трагедия многих перессорила.

2 сентября 2024 года, сразу после первого звонка, в ауле случилось громкое преступление. На краю населенного пункта возле старой бани старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка.

Как отмечает КТК, теперь учащихся 10-го и 11-го классов обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Остальных хотят привлечь за хулиганство.

Предварительное слушание проходит при полном зале. Желающих участвовать так много, что люди теснятся. Даже конвоиры еле находят себе место. Помимо подозреваемых, в зале вместе с родителями находятся еще 12 подростков.

По данным следствия, в день смерти Нуржана их тоже избивали старшеклассники – "в воспитательных целях". Сейчас они проходят по делу в качестве потерпевших. А со стороны погибшего мальчика пришли его тети и мать. Но женщина не нашла в себе сил разговаривать с журналистами. За нее это сделала родственница.

"После избиения мальчик скончался. На месте происшествия рядом с ним тогда 18 школьников находились. Среди них были и мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям Нуржана, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти". Тетя погибшего Мереке Калдыбаева

Семья погибшего школьника была уверена, что процесс будет открытым и с участием журналистов. Однако гособвинитель не поддержал потерпевших. В итоге суд удалил представителей СМИ.

Нуржан Сыдык умер за месяц до своего дня рождения. Семья не раз предавала дело огласке. Родные были возмущены тем, что статью "Убийство" переквалифицировали на менее тяжкую. По их словам, родители некоторых подозреваемых работают учителями в той же сельской школе. И даже после произошедшего их не отстранили от должностей, уверяют истцы. Ответчики же говорить с журналистами отказались.

Ранее стало известно, что в Семее подростки жестоко расправились с младшеклассником. Кадры с избиением ребенка распространились в соцсетях 24 февраля 2025 года.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы №9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Позже медики рассказали о состоянии избитого школьника в Семее.