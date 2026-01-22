Убийцы Яны Легкодимовой подали апелляцию

На днях мама Яны и ее представители получили апелляционные жалобы осужденных в Атырау Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова, сообщает Zakon.kz.

История началась в октябре 2024 года с пропажи девушки, а 17 ноября 2025 года судья Зарема Хамидуллина огласила приговор после почти двухмесячного процесса, начавшегося 18 сентября 2025 года. Дело насчитывало 24 тома.

Как передает "Седьмой канал", сейчас адвокаты потерпевшей стороны изучают поступившие им документы. После этого будет еще заседание суда – апелляционного. Если приговор вступит в силу, то осужденные отправятся уже отбывать срок. Сейчас они пока в следственном изоляторе.

В апелляционной жалобе осужденные просят смягчить наказание. Возможно, как вариант – заменить на лишение свободы на определенный срок. Мама убитой девушки Галина Легкодимова подтвердила телеканалу "Седьмой канал" получение жалобы и сказала, что будет настаивать на том, чтобы убийцы ее дочери сидели в тюрьме пожизненно.

"В настоящее время оба приговорены к заключению в колонии особого режима. В Казахстане это тюрьма "Черный беркут" в Костанайской области", – говорится в репортаже.

