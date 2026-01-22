#Казахстан в сравнении
Общество

Убийцы Яны Легкодимовой подали апелляцию

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 03:13 Фото: Zakon.kz
На днях мама Яны и ее представители получили апелляционные жалобы осужденных в Атырау Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова, сообщает Zakon.kz.

История началась в октябре 2024 года с пропажи девушки, а 17 ноября 2025 года судья Зарема Хамидуллина огласила приговор после почти двухмесячного процесса, начавшегося 18 сентября 2025 года. Дело насчитывало 24 тома.

Как передает "Седьмой канал", сейчас адвокаты потерпевшей стороны изучают поступившие им документы. После этого будет еще заседание суда – апелляционного. Если приговор вступит в силу, то осужденные отправятся уже отбывать срок. Сейчас они пока в следственном изоляторе.

В апелляционной жалобе осужденные просят смягчить наказание. Возможно, как вариант – заменить на лишение свободы на определенный срок. Мама убитой девушки Галина Легкодимова подтвердила телеканалу "Седьмой канал" получение жалобы и сказала, что будет настаивать на том, чтобы убийцы ее дочери сидели в тюрьме пожизненно.

"В настоящее время оба приговорены к заключению в колонии особого режима. В Казахстане это тюрьма "Черный беркут" в Костанайской области", – говорится в репортаже.

Накануне в Каскелене скончался ученик 9-го класса. В пресс-службе Управления образования Алматинской области Zakon.kz озвучили подробности трагедии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
