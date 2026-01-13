#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Происшествия

Преследовал, угрожал и похитил: родные раскрыли детали жестокого убийства студентки в Шымкенте

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 23:35 Фото: pxhere
Сегодня, 13 января, в селе Тортколь прошло прощание с убитой студенткой Нурай Серикбай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", родные рассказали, что девушка была знакома с подозреваемым убийстве около года – они встретились на свадьбе. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

"Девушка и парень были знакомы. Но он ей не нравился. Она рассказала родителям, что он ее преследует, постоянно звонит, угрожает, пугает. Он выслеживал ее у подъезда. Родители даже обращались в полицию и прокуратуру. Но они не провели никакой работы", - сказал родственник погибшей Каримжан Кенжетаев.

Нурай училась на дизайнера в Алматы и на зимние каникулы приехала к родным в Шымкент. Вечером 11 января она вышла в магазин. По данным родственников, мужчина поджидал ее возле дома. Камеры зафиксировали, как девушка пыталась убежать от преследователя, однако он догнал ее и нанес смертельные удары ножом.

Родные отмечают, что характер ран был настолько тяжелым, что тело не смогли показать матери. Женщина требует самого строгого наказания для убийцы.

"Я потеряла свою золотую, умную дочь! Пусть он получит самое страшное наказание! Я ему желаю расстрела! У меня сердце не дрогнет, если его посадят пожизненно! Человека, который так жестоко убил мою дочь, нельзя простить!" – сказала мать погибшей Айгуль Сагымбек.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Подозреваемого в убийстве студентки задержали в 10 км от Шымкента
09:50, 13 января 2026
Подозреваемого в убийстве студентки задержали в 10 км от Шымкента
Что известно о жестоком убийстве 18-летней студентки в Конаеве
17:04, 26 марта 2024
Что известно о жестоком убийстве 18-летней студентки в Конаеве
В Актобе задержан подозреваемый в убийстве студентки
00:12, 15 июня 2023
В Актобе задержан подозреваемый в убийстве студентки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: