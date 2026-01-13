Преследовал, угрожал и похитил: родные раскрыли детали жестокого убийства студентки в Шымкенте

Сегодня, 13 января, в селе Тортколь прошло прощание с убитой студенткой Нурай Серикбай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", родные рассказали, что девушка была знакома с подозреваемым убийстве около года – они встретились на свадьбе. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

"Девушка и парень были знакомы. Но он ей не нравился. Она рассказала родителям, что он ее преследует, постоянно звонит, угрожает, пугает. Он выслеживал ее у подъезда. Родители даже обращались в полицию и прокуратуру. Но они не провели никакой работы", - сказал родственник погибшей Каримжан Кенжетаев.

Нурай училась на дизайнера в Алматы и на зимние каникулы приехала к родным в Шымкент. Вечером 11 января она вышла в магазин. По данным родственников, мужчина поджидал ее возле дома. Камеры зафиксировали, как девушка пыталась убежать от преследователя, однако он догнал ее и нанес смертельные удары ножом.

Родные отмечают, что характер ран был настолько тяжелым, что тело не смогли показать матери. Женщина требует самого строгого наказания для убийцы.

"Я потеряла свою золотую, умную дочь! Пусть он получит самое страшное наказание! Я ему желаю расстрела! У меня сердце не дрогнет, если его посадят пожизненно! Человека, который так жестоко убил мою дочь, нельзя простить!" – сказала мать погибшей Айгуль Сагымбек.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.