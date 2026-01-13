Подозреваемого в убийстве студентки задержали в 10 км от Шымкента
Фото: pexels
11 января 2026 года в Шымкенте 21-летняя студентка скончалась от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Сегодня, 13 января, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили о его задержании, сообщает Zakon.kz.
Cогласно данным ведомства, в поисках был задействован весь личный состав Департамента полиции города.
"Был усилен контроль на въездах и выездах из города, проведено прочесывание местности".Пресс-служба ДП Шымкента
Известно, что подозреваемого обнаружили и задержали в открытой местности на расстоянии около 10 километров от города.
"В настоящее время 28-летний житель Шымкента водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента
Материал по теме
Молодую девушку убили в Шымкенте – полиция ищет ее знакомого
В дополнительной части отмечено, что мотивы и обстоятельства преступления предстоит установить следствию.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий".Пресс-служба ДП Шымкента
Родные погибшей требуют справедливости и настаивают, чтобы убийца не остался безнаказанным.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript