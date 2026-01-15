Жестокое убийство 21-летней студентки в Шымкенте: подозреваемый арестован

В Шымкенте суд избрал меру пресечения для 28-летнего жителя, который подозревается в жестоком убийстве студентки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"По факту убийства 21-летней девушки в Шымкенте продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. В отношении подозреваемого с санкции суда избрана мера пресечения – арест".

Как отметили в полиции мегаполиса, во всем доводам и фактам, изложенным родными погибшей, проводится проверка.

"Правовая оценка будет дана по результатам досудебного расследования. Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на личном контроле начальника ДП Шымкента", – заверили в пресс-службе.

11 января 2026 года в Шымкенте 21-летняя студентка скончалась от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от города. А родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.