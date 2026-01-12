#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Происшествия

В Таиланде затонул катер, на борту которого были граждане Казахстана

катер, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:08 Фото: unsplash
У берегов Пхукета (самый большой остров Таиланда, расположенный в Андаманском море) 11 января 2026 года затонул катер с туристами. На его борту были граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом сегодня, 12 января, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"На борту катера находились 8 граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время 3 гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие".

По данным ТАСС, прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовецким судном в Андаманском море в 08:55 по местному времени (06:55 по времени Астаны). Всего на катере находились 55 человек – 52 туриста и 3 члена экипажа. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.

Как информировали в туристической полиции, на борту катера находились 33 гражданина России, 8 – Казахстана, 4 – Узбекистана, 2 – Кыргызстана, а также граждане Польши и Великобритании.

Российский генконсул Егор Иванов заявил, что от полученных травм погибла россиянка 2008 г. р., а 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести были доставлены в несколько лечебных учреждений Пхукета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:08
Катер взорвался у берегов Таиланда: на борту были четыре казахстанца

В апреле 2025 года мы писали, что на юге Таиланда в море взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Пострадал один человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде
20:05, 12 марта 2025
Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде
Катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов Таиланда
11:03, 01 апреля 2025
Катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов Таиланда
Авария с катером в Таиланде: две казахстанки находятся в больнице
13:46, 18 мая 2023
Авария с катером в Таиланде: две казахстанки находятся в больнице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: