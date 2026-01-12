В Таиланде затонул катер, на борту которого были граждане Казахстана

У берегов Пхукета (самый большой остров Таиланда, расположенный в Андаманском море) 11 января 2026 года затонул катер с туристами. На его борту были граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом сегодня, 12 января, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"На борту катера находились 8 граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время 3 гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие".

По данным ТАСС, прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовецким судном в Андаманском море в 08:55 по местному времени (06:55 по времени Астаны). Всего на катере находились 55 человек – 52 туриста и 3 члена экипажа. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.

Как информировали в туристической полиции, на борту катера находились 33 гражданина России, 8 – Казахстана, 4 – Узбекистана, 2 – Кыргызстана, а также граждане Польши и Великобритании.

Российский генконсул Егор Иванов заявил, что от полученных травм погибла россиянка 2008 г. р., а 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести были доставлены в несколько лечебных учреждений Пхукета.

