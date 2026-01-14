Мошенничество с льготными кредитами: астанчане потеряли более семи миллионов тенге

Злоумышленник обманул астанчан на сумму более 7 млн тенге. В настоящее время зафиксировано порядка 50 эпизодов мошенничества, все они связаны с одним и тем же лицом, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что подозреваемый входил в доверие к гражданам и предлагал содействие в оформлении банковских займов на льготных условиях. Под разными предлогами он получал от людей деньги, якобы необходимые для подготовки документов, "решения вопросов" с сотрудниками банков, оформления залога и других услуг.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы также проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Не исключено, что в ходе расследования число пострадавших увеличится", – сообщает пресс-служба ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что в Степногорске расследуется уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.

