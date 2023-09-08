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Житель Актюбинской области проиграл зарплату отца и покончил с собой

Житель Актюбинской области проиграл зарплату отца и покончил с собой Фото: pixabay
23-летний житель Актюбинской области покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл зарплату собственного отца на ставках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области 8 сентября, в полицию поступила информация о том, что в одном из домов нашли труп мужчины. Выехав на место, сотрудники правоохранительного ведомства установили, что молодой человек свел счеты с жизнью.

"23-летний житель области пошел на отчаянный шаг после того, как проиграл на ставках всю заработную плату отца, у которого на следующий день должен был быть день рождения. За полгода мужчина проиграл почти 1,2 млн тенге на ставках", – сообщили в ДП.

Полиция выяснила, что молодой человек пытался заработать на азартных играх – сначала с помощью игровых автоматов, а затем на спортивных ставках.

4 сентября президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросу игровой зависимости среди населения. Глава государства указал, что проблема лудомании в последнее время стала приобретать угрожающие масштабы, особенно среди молодежи.

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