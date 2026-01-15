#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Происшествия

Трагедия в Талгаре: после визита в больницу умерла 20-летняя девушка

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 13:47 Фото: akorda.kz
В Казнете рассылают информацию о гибели 20-летней девушки после обращения в больницу. Трагедия произошла в Талгаре. Детали случившегося озвучили Zakon.kz в администрации медучреждения и пресс-службе полиции.

По данным Талгарской центральной районной больницы, пациентка действительно обращалась в приемное отделение медицинской организации.

Ей оказали помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

"После пациентка в удовлетворительном состоянии покинула медицинскую организацию в сопровождении родственницы".Пресс-служба ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница"

В тот же день, 10 января 2026 года, девушка скончалась у себя дома.

"Факт смерти был констатирован на дому сотрудниками экстренных служб", – уточняют медики.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого сосудистого состояния – расслаивающейся аневризмы восходящего отдела (дуги) аорты, осложненной тампонадой сердца. Окончательная причина смерти будет установлена по завершении всех этапов судебно-медицинской экспертизы в установленный законом срок".Заявление больницы

Также сказано, что по факту смерти зарегистрировано уголовное дело. В рамках досудебного расследования уполномоченными органами проводится всесторонняя и объективная проверка всех обстоятельств, включая действия медицинских работников:

"До завершения следственных и экспертных мероприятий любые выводы, интерпретации и публичные заявления являются преждевременными".

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.

"Вместе с тем в рамках досудебного расследования будет проведена соответствующая проверка действий медицинских работников на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи. Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба ДП Алматинской области

В конце 2025 года мы рассказывали, что семья из Уральска отсудила более 3 млн тенге после смерти родственницы в больнице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Подростка обвиняют в избиении девушки и врача в детской больнице Петропавловска
23:03, 23 октября 2023
Подростка обвиняют в избиении девушки и врача в детской больнице Петропавловска
В Алматы таксиста подозревают в изнасиловании молодой девушки
21:36, 21 сентября 2025
В Алматы таксиста подозревают в изнасиловании молодой девушки
В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень
18:59, 17 октября 2023
В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: