Трагедия в Талгаре: после визита в больницу умерла 20-летняя девушка
По данным Талгарской центральной районной больницы, пациентка действительно обращалась в приемное отделение медицинской организации.
Ей оказали помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
"После пациентка в удовлетворительном состоянии покинула медицинскую организацию в сопровождении родственницы".Пресс-служба ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница"
В тот же день, 10 января 2026 года, девушка скончалась у себя дома.
"Факт смерти был констатирован на дому сотрудниками экстренных служб", – уточняют медики.
"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого сосудистого состояния – расслаивающейся аневризмы восходящего отдела (дуги) аорты, осложненной тампонадой сердца. Окончательная причина смерти будет установлена по завершении всех этапов судебно-медицинской экспертизы в установленный законом срок".Заявление больницы
Также сказано, что по факту смерти зарегистрировано уголовное дело. В рамках досудебного расследования уполномоченными органами проводится всесторонняя и объективная проверка всех обстоятельств, включая действия медицинских работников:
"До завершения следственных и экспертных мероприятий любые выводы, интерпретации и публичные заявления являются преждевременными".
Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.
"Вместе с тем в рамках досудебного расследования будет проведена соответствующая проверка действий медицинских работников на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи. Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба ДП Алматинской области
