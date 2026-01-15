Трагедия в Талгаре: после визита в больницу умерла 20-летняя девушка

В Казнете рассылают информацию о гибели 20-летней девушки после обращения в больницу. Трагедия произошла в Талгаре. Детали случившегося озвучили Zakon.kz в администрации медучреждения и пресс-службе полиции.

По данным Талгарской центральной районной больницы, пациентка действительно обращалась в приемное отделение медицинской организации.

Ей оказали помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

"После пациентка в удовлетворительном состоянии покинула медицинскую организацию в сопровождении родственницы". Пресс-служба ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница"

В тот же день, 10 января 2026 года, девушка скончалась у себя дома.

"Факт смерти был констатирован на дому сотрудниками экстренных служб", – уточняют медики.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого сосудистого состояния – расслаивающейся аневризмы восходящего отдела (дуги) аорты, осложненной тампонадой сердца. Окончательная причина смерти будет установлена по завершении всех этапов судебно-медицинской экспертизы в установленный законом срок". Заявление больницы

Также сказано, что по факту смерти зарегистрировано уголовное дело. В рамках досудебного расследования уполномоченными органами проводится всесторонняя и объективная проверка всех обстоятельств, включая действия медицинских работников:

"До завершения следственных и экспертных мероприятий любые выводы, интерпретации и публичные заявления являются преждевременными".

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.

"Вместе с тем в рамках досудебного расследования будет проведена соответствующая проверка действий медицинских работников на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи. Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба ДП Алматинской области

