#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Женщина умерла в больнице из-за врачей: семье выплатили более 3 млн тенге

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 09:16 Фото: freepik
Семья отсудила более 3 млн тенге после смерти казахстанки в больнице, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда (ВС РК) 8 октября рассказали, что в конце марта 2022 года в одну из больниц Уральска по линии скорой помощи доставили 45-летнюю женщину с острым инфекционным заболеванием. Несмотря на лечение, ее состояние ухудшилось и спустя неделю она скончалась.

"После трагедии мать и сестра умершей обратились в суд с иском к областному управлению здравоохранения и больнице о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке. В иске они указали, что смерть их близкого человека стала результатом недобросовестного исполнения медицинскими работниками своих должностных обязанностей и нарушений стандартов оказания медицинской помощи. Истцы подчеркнули, что утрата дочери и сестры стала для них тяжелым психологическим потрясением. Даже спустя три года они продолжают испытывать сильные моральные, физические и нравственные страдания", – сообщили в суде.

Проведенная Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения проверка выявила многочисленные нарушения в диагностике, лечении и наблюдении за пациенткой:

  • лечащий врач допустил отступления от стандартов медицинской помощи;
  • ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей;
  • фальсификация медицинской документации.

Специализированный суд по административным правонарушениям троих врачей больницы привлек к дисциплинарной ответственности в соответствии с КоАП за некачественное оказание медицинских услуг.

"Суд №2 района Байтерек Западно-Казахстанской области установил наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медицинских работников больницы и смертью пациентки, а также признал обоснованность требований о компенсации морального вреда. С учетом обстоятельств дела иск был удовлетворен частично: с больницы в пользу матери и сестры умершей взыскано более 3 млн тенге", – рассказали в ВС РК.

Решение суда вступило в законную силу.

В Восточно-Казахстанской области вдова мужчины, погибшего на работе, отсудила у ТОО 8 млн тенге компенсации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Оправданный замакима Актобе отсудил у Министерства финансов более 12 млн тенге
19:47, 10 марта 2023
Оправданный замакима Актобе отсудил у Министерства финансов более 12 млн тенге
Суд взыскал почти 3 млн тенге с владельца двух лошадей, которые стали причиной ДТП
19:15, 17 сентября 2025
Суд взыскал почти 3 млн тенге с владельца двух лошадей, которые стали причиной ДТП
Семье погибшего в Алматы пожарного выплатят компенсацию в 13 млн тенге
22:30, 10 мая 2023
Семье погибшего в Алматы пожарного выплатят компенсацию в 13 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: