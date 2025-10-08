Женщина умерла в больнице из-за врачей: семье выплатили более 3 млн тенге

Семья отсудила более 3 млн тенге после смерти казахстанки в больнице, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда (ВС РК) 8 октября рассказали, что в конце марта 2022 года в одну из больниц Уральска по линии скорой помощи доставили 45-летнюю женщину с острым инфекционным заболеванием. Несмотря на лечение, ее состояние ухудшилось и спустя неделю она скончалась.

"После трагедии мать и сестра умершей обратились в суд с иском к областному управлению здравоохранения и больнице о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке. В иске они указали, что смерть их близкого человека стала результатом недобросовестного исполнения медицинскими работниками своих должностных обязанностей и нарушений стандартов оказания медицинской помощи. Истцы подчеркнули, что утрата дочери и сестры стала для них тяжелым психологическим потрясением. Даже спустя три года они продолжают испытывать сильные моральные, физические и нравственные страдания", – сообщили в суде.

Проведенная Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения проверка выявила многочисленные нарушения в диагностике, лечении и наблюдении за пациенткой:

лечащий врач допустил отступления от стандартов медицинской помощи;

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей;

фальсификация медицинской документации.

Специализированный суд по административным правонарушениям троих врачей больницы привлек к дисциплинарной ответственности в соответствии с КоАП за некачественное оказание медицинских услуг.

"Суд №2 района Байтерек Западно-Казахстанской области установил наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медицинских работников больницы и смертью пациентки, а также признал обоснованность требований о компенсации морального вреда. С учетом обстоятельств дела иск был удовлетворен частично: с больницы в пользу матери и сестры умершей взыскано более 3 млн тенге", – рассказали в ВС РК.

Решение суда вступило в законную силу.

