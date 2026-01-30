#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Косшы во время занятий умерла 10-летняя школьница

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:50 Фото: unsplash
Накануне в социальных сетях появилась информация, что 10-летняя девочка умерла во время занятий в Косшы. Ее сегодня подтвердили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным turar_media_news, трагедия произошла в стенах общественного культурно-спортивного комплекса в Косшы.

"Известно, что ребенок состоял на учете в поликлинике с диагнозом "астма". По словам очевидцев, на вызов "103" приезжали две кареты скорой помощи. Первую ждали порядка 40 минут, но она прибыла без оснащения реанимационной техникой", – говорится в сообщении, опубликованном 29 января 2026 года.

За комментарием мы обратились в пресс-службу областного ДП, где 30 января нам сообщили, что:

"Факт смерти несовершеннолетней зарегистрирован в отделе полиции Косшы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение".

Также трагедию прокомментировали в Управлении здравоохранения (УЗ) Акмолинской области:

"29 января в Косшы поступил вызов о головной боли и тошноте у ребенка. После повторного звонка о резком ухудшении состояния вызов был немедленно переведен в экстренную категорию и бригада скорой помощи прибыла максимально быстро. Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Важно понимать, что у детей состояние может меняться очень стремительно. Причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Ведется проверка действий всех служб для объективной оценки ситуации".

В ведомстве выразили соболезнования семье ребенка.

Жестокое видео из Уральска: подростки избили школьника и выложили ролик

22 января 2026 года стало известно, что девятиклассник скончался в школе Каскелена.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
