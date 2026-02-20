#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Убил жену и юного сына: казахстанца посадили пожизненно

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области вынесли приговор по факту двойного убийства в селе Аманкарагай, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Костанайского областного суда 20 февраля 2026 года рассказали, что ночью 29 сентября прошлого года подсудимый, находясь дома, испытывая ревность к своей жене и не желая разводиться, решил выяснить с ней отношения.

"Вооружившись ножом, по пути в комнату супруги подсудимый случайно разбудил своего несовершеннолетнего сына, который попытался остановить его, в результате подсудимый нанес ему несколько ударов ножом", – говорится в сообщении.

В это время проснулась жена, которая попыталась заступиться за сына, но подсудимый нанес и ей несколько ударов ножом.

В результате многочисленных ножевых ранений несовершеннолетний сын подсудимого и его супруга скончались на месте.

В суде дочь подсудимого просила о снисхождении к нему, так как мать и брата не вернуть, а он остается ее отцом. Сам подсудимый не признал свою вину в полном объеме, заявив, что убивать не хотел.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд назначил подсудимому Н. наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Двойное убийство переполошило населенный пункт. Жители боялись выйти на улицу – подозреваемый сбежал с места преступления.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
