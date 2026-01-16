Трагедия в Мангистау: полиция назвала реальные масштабы ДТП

Ночью 16 января 2026 года на трассе в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса марки Yutong. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz обновленные подробности смертельной аварии.

По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В салоне находились пассажиры.

"В результате ДТП 4 человека погибли на месте. 42 пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение". Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данному факту, как уточнили в полиции на запрос корреспондента, возбуждено уголовное дело.

Водитель водворен в изолятор временного содержания.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров.

"Даже незначительное нарушение ПДД может повлечь за собой необратимые последствия". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Изначально в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК заявляли, что травмы различной степени тяжести получили лишь три человека.