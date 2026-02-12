Автобус врезался в легковушку на трассе Аса – Акколь, есть погибший
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Жамбылской области на трассе Аса – Акколь сегодня, 12 февраля 2026 года, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что по факту аварии, в которой пассажир легковушки скончался на месте, а водитель госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Других пострадавших нет.
"По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении".Пресс-служба ДП Жамбылской области
В областной полиции подчеркнули, что проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В связи с ухудшением погодных условий ДП Жамбылской области рекомендует гражданам по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию на дорогах и неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, следить за официальными источниками информации.
11 февраля 2026 года смертельное ДТП произошло в селе Гульдала Алматинской области.
