Происшествия

Автобус врезался в легковушку на трассе Аса – Акколь, есть погибший

полицейский, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:56 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Жамбылской области на трассе Аса – Акколь сегодня, 12 февраля 2026 года, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что по факту аварии, в которой пассажир легковушки скончался на месте, а водитель госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Других пострадавших нет.

"По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В областной полиции подчеркнули, что проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В связи с ухудшением погодных условий ДП Жамбылской области рекомендует гражданам по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию на дорогах и неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, следить за официальными источниками информации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:56
Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова: назначена дата слушания

11 февраля 2026 года смертельное ДТП произошло в селе Гульдала Алматинской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
