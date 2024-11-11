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Законодательство РК

Огнеборцы предотвратили взрыв во время крупного пожара в Павлодарской области

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 01:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Павлодарское по улице Кунаева произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Пожар удалось потушить на площади 120 кв. м.

"Также пожарные вынесли из огня один газовый баллон. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности", – заявили в министерстве.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 01:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два грузовика сгорели дотла в промзоне Караганды.

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