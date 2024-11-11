Огнеборцы предотвратили взрыв во время крупного пожара в Павлодарской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Павлодарское по улице Кунаева произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
Пожар удалось потушить на площади 120 кв. м.
"Также пожарные вынесли из огня один газовый баллон. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности", – заявили в министерстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что два грузовика сгорели дотла в промзоне Караганды.
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