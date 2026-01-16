#Казахстан в сравнении
Происшествия

Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 21:29 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане в районе Сарайшык на проспекте Тәуелсіздік загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

На месте спасатели выяснили, что автомобиль горит открытым пламенем. Профессиональные огнеборцы оперативно подали пенный ствол и полностью потушили возгорание.

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан в период резкого понижения температуры строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.

Ранее сообщалось, что пожар в Павлодарской области унес жизни двух детей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
