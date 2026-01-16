Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане в районе Сарайшык на проспекте Тәуелсіздік загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
На месте спасатели выяснили, что автомобиль горит открытым пламенем. Профессиональные огнеборцы оперативно подали пенный ствол и полностью потушили возгорание.
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан в период резкого понижения температуры строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.
Ранее сообщалось, что пожар в Павлодарской области унес жизни двух детей.
