События

В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области ночью на севере и в центре ожидается сильный мороз до -25°С.

В Акмолинской области днем на северо-западе ожидается низовая метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах ожидаются сильный снег и гололед. На западе, севере, юге и в горных районах прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются гололед и туман.

В Туркестане временами ожидаются гололед и туман.

В области Жетысу в горных районах ожидаются туман и гололед. Ночью прогнозируется сильный мороз до -25-28°С. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз до -25-27°С.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке ожидается туман. Ночью по области прогнозируется сильный мороз до -40°.

В области Абай ночью на севере и в центре ожидается сильный мороз до -41°С. В Аягозском районе ночью и утром ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью на западе ожидаются снег и низовая метель. На севере и юге прогнозируются туман и гололед.

В Атырау ожидается гололед.

В Мангистауской области ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед. На западе и юге прогнозируется низовая метель, в центре – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Актау ночью ожидается гололед.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются снег и низовая метель. Временами прогнозируются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Карагандинской области ночью на западе и востоке ожидается сильный мороз до -35°С.

В области Улытау ночью ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на юге и в центре ветер будет усиливаться до 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются снег и низовая метель.

В Кызылординской области ночью на юге ожидается гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Кызылорде ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 января.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
