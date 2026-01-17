Сильный мороз и поломка автомобиля: спасатели помогли путникам в ВКО
В Глубоковском районе ВКО на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Риддер двое мужчина и женщина из-за сломанного автомобиля оказались в экстренной ситуации. Ситуация усугублялась тем, что в регионе уже несколько дней сохраняется сильный мороз, сообщает Zakon.kz.
На помощь путникам прибыли спасатели и эвакуировали людей до ближайшего населенного пункта, города Усть-Каменогорска.
В пресс-службе МЧС РК уточнили, что в медицинской помощи путники не нуждались.
Спасатели также напомнили о соблюдении мер безопасности, особенно в морозы. Дальние поездки лучше отложить. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
