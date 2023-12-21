Спасатели помогли Деду Морозу и Снегурочке на трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ВКО было объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре, с порывами до 25 м/сек, метели и морозе. Дед Мороз и Снегурка проигнорировали рекомендации спасателей переждать непогоду и отправились на утренники. В результате оказались в экстренной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Порывы ветра и сильная метель замели дорогу, их автомобиль, оказался в снежном заносе. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО "Замерзающим Дед Морозу и Снегурке на помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые на высокопроходимой технике эвакуировали их с автодороги. "Путников" обогрели и проинструктировали еще раз, как опасно выезжать в метель. Также спасатели показали, как подготовить автомобиль к зимней дороге. И вручили Дедушке Морозу мешок, в который уложили трос, провод для "прикуривания", запас горючего, лопату, фонарик, теплые вещи, продукты питания, запасное зарядное устройство для телефона". Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Спасатели напомнили гражданам, что, выезжая, необходимо обязательно предупредить о своем маршруте близких, и примерное время возвращения. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО "Если ваш автомобиль не готов к зиме и при объявлении штормовых предупреждений не рисковать и не покидать пределы населенных пунктов. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", – резюмируется в сообщении. Ранее спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске. Читайте также Директора вечерней школы в Жанаозене осудили за продажу аттестата Школьник "заминировал" школу после ссоры со сверстником Волка, напавшего на людей, убили в Карагандинской области

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